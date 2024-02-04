В Киеве заявили, что Украину ждет самое масштабное наступление РФ

МОСКВА, 4 февраля, ФедералПресс. Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украине предстоит пережить самое масштабное и сложное наступление со стороны России за 2 года конфликта.
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