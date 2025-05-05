Аэропорт Надыма временно не принимает и не отправляет самолеты

Аэропорт в Надыме временно закрыт на прием и отправление самолетов. Как сообщает Росавиация, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения начали действовать с 10 часов по местному времени.
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