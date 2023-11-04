Эксперты рассказали, на что обратить внимание при покупке авто с пробегом

С начала года вторичный рынок подержанных автомобилей вырос на 15%.Эксперты издания «За рулем» рассказали, на что обратить внимание при покупке авто с пробегом, а также перечислили самые надежные марки машин.
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