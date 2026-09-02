Германия пошла на прямую конфронтацию с Россией, обвинив её в атаке дронов на аэропорт Лейпцига

Власти Германии официально возложили на Россию ответственность за попытку атаки с использованием БПЛА в аэропорту Лейпцига.
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Так не взорвалось же. Брак? Или недостаточная компетенция? Или своё пожалели при провокации?
А как они установили..что это российский дрон???Методом тыка???
Ребяты-немчики! Опять хотите русского солдата в Берлине? Заявка принята!
ицкандером надо добавить, шоб не возникало сомнений у фрицев...