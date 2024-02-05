Тепло в учении: как российские клубы проводят зимние сборы

Традиционно российские команды проводят зимние сборы перед рестартом футбольного сезона. Главной локацией этой зимы стал Ближний Восток: топ-клубы набирают физические кондиции преимущественно в ОАЭ или Катаре, а коллективы поскромнее тренируются в основном в Турции.
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