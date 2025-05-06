В одной из труднодоступных пещер на одном из отдаленных островов археологи наткнулись на сенсационное открытие — останки неизвестного ранее вида человека.
Антропологи открыли неизвестный вид человека. Он жил 50 тысяч лет назад и геном отличается от других людей
Комментарии
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Николай Берлизов
"В одной из труднодоступных пещер на одном из отдаленных островов" - какой точный адрес! типа "Земля, вход с парадного". И к чему такая странная инфа о ранних кроманьонцах - ничего конкретного. Автор, пока перенабирал новость, начало забыл? Ведь ничего секретного в таких новостях нет. На фото - раскоп в пещере Мандрен https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Grotte_Mandrin_4.jpg во Франции, которую копают давным давно и о раскопках там любой может узнать в википедии. https://simple.wikipedia.org/wiki/Grotte_Mandrin
Grotte Mandrin - Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
simple wikipedia
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10 час.
АЦ
Алексей Цветков
"Дебилы бл..." как сказал один умный Человекъ!
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8 час.
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