МОЯ СТРАНА

6 665 подписчиков

Bloomberg: сама природа подрывает усилия США в борьбе с инфляцией

Bloomberg: сама природа подрывает усилия США в борьбе с инфляцией

ФБА «Экономика сегодня» Американские власти пытаются бороться с высоким уровнем инфляции, но теперь им мешает сама природа, точнее, засуха.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх