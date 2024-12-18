В Оренбургской области отдел по вопросом миграции совместно с администрацией вручили юным бузулучанам их первые паспорта

В торжественной обстановке в администрации Бузулукского района воснмь юных жителей Бузулукского района получили свой главный документ – паспорт гражданина РФ из рук первого заместителя главы администрации Бузулукского района Андрея Евсюкова.
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