«Бренды России» рассказали о судьбе тульского губернатора Владимира Васильева

Граф Владимир Федорович Васильев был тульским губернатором в 1820 – 1823 годы. В течение трех лет службы в Тульской губернии граф Васильев «предпринимал меры по улучшению дорожной сети», в том числе по прокладке новых грунтовых дорог по проекту генерал-губернатора А.
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