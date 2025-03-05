ВЦИОМ: россияне стали по-другому оценивать женщин и мужчин

Изменения мнений за 15 лет в большей степени коснулись женщин.фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»За минувшие 15 лет россияне стали по-другому оценивать качества мужчин и женщин, при этом список наиболее часто называемых ожиданий одинаков, а разница отмечается только в пропорциях.