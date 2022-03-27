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Лапорта об увольнении Кумана: «Увидел, что он идет по неправильному пути. Не жалею, я все делаю в интересах «Барсы»

Президент «Барселоны» не жалеет об увольнении тренера Роналда Кумана. «Мы говорили с Куманом. Он спросил меня, подходит ли он мне как тренер.

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