Педагог из Подмосковья примет участие в финале конкурса «Учитель года России»

9 сентября в Белгороде начался первый тур финала всероссийского конкурса «Учитель года России». За звание лучшего педагога страны соревнуются 89 учителей из разных регионов, в том числе учитель математики гимназии № 10 в Луховицах Андрей Феофанов, сообщили в Министерстве образования Московской области.
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