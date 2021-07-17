Вот новое правило Запада: «Россия виновата вообще во всём». Даже во Всемирном потопе

☭КОМПАСПолитикаВот новое правило Запада: «Россия виновата вообще во всём». Даже во Всемирном потопеСейчас в Германии — катастрофическое наводнение. Более 100 человек погибли, 1300 (!) — пропали без вести.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КузнецовПутин выразил сочувствие Меркель ввиду трагических событий. Украинцы подсмеивались - Крыму вода нужна, вот и получите, когда у нас такое же случилось. И наши либероиды вовсю голосили - жертвы, не работают "ливнёвки" и т.д. А здесь - более сотни погибших и... молчат наши либероиды.ТТатьянаПо факту русские ничего такого пока не делали, не делают и не планируют делать... а если вдруг да разозлимся, ну, там терпение лопнет всю эту ахинею слушать, возьмём да и в самом деле что-нибудь да сделаем? Что тогда будет? Так что, господа западные придурки, не будите лихо..."мечты о виновности России всегда и во всём" могут таки и сбыться!?Игорь КузнецовКакая там экспансия, нам бы со своими проблемами разобраться. Тем более Германии делать что-то плохое, зачем? Польше, ну это как-то можно было бы понять. Относительно «трансграничного углеродное регулирование ЕС», а экспорт из США в ЕС тоже попадёт под эти выплаты?евгений денисовА виноват ты только тем, что хочется мне кушать...карюкалов вячеславКонечно, конечно...НадеждаЕсли не будет "бабайки" России, не будет и причины для выуживания денег на вооружение, а для стран-карликов, граничащих с РФ нужен повод для шантажа запада, как никак они стоят Хрудью в защите от аХрессивной России!)Игорь КузнецовГлавное чтобы это противостояние не переросло в "горячую войну". Она будет последней для этой цивилизации. А так - пусть "противопостоят", в любом случае это "двигатель прогресса". Все технологические решения сначала востребованы в ВПК, потом переходят в гражданскую отрасль. "Застой" это как в сказке "Золотой петушок" - все спят "на боку".Комментировать
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