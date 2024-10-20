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Пункт-А

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Записки астраханского натуралиста. Вышла новая книга

Записки астраханского натуралиста. Вышла новая книга

Автор рубрики - Владимир Паньков Буквально на этой неделе тираж моей новой книги наконец-то добрался до Астрахани, и я смог увидеть, как мой авторский взгляд на сезонные метаморфозы природы выглядит на бумаге.

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