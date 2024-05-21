В США опасаются обвинений со стороны Ирана в гибели Раиси

В администрации американского президента Джо Байдена всерьез обеспокоены возможностью того, что Иран может обвинить США или Израиль в крушении вертолета, в результате которого погиб президент Эбрахим Раиси, сообщает Politico.
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