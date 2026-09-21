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Электричество ускорило рост томатов: как поле высокого напряжения превратилось в волшебную палочку для огородников

Электричество ускорило рост томатов: как поле высокого напряжения превратилось в волшебную палочку для огородников

Представьте: вы сидите за столом, а перед вами — помидоры, которые растут вдвое быстрее, чем обычно. И все это благодаря… электричеству! Да-да, именно так.

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