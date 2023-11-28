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Бесшумное сдерживание: ВМФ России получил новую многоцелевую подлодку «Можайск»

Бесшумное сдерживание: ВМФ России получил новую многоцелевую подлодку «Можайск»

Новая дизель-электрическая подводная лодка «Можайск» передана Военно-морскому флоту РФ. На петербургском предприятии «Адмиралтейские верфи» прошла торжественная церемония поднятия военно-морского флага России на субмарине.

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