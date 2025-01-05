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Джей Би Бикерстафф: «Пытаемся избавиться от необходимости заводиться в перерыве матча»

«Детройт» выиграл в 3-й раз подряд и идет в зоне плей-ин на 9-й строчке с результатом 17-18. «Усилия, вложенные в игру с начала до конца, были феноменальными.

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