Сегодня, 25 октября отметим 30-летие российского фэн-клуба KISS Moscow Rock City в гостеприимном BUNKER47! 👄𓋹 В концерте примут участие:⭐ кавер-проект Moscow Rock City – позаимствовавший своё название непосредственно у фэн-клуба, и приготовивший 15-песенную программу песен KISS!😽 и старейшие участники всех фэн-клубовских мероприятий ещё с конца 90-х – группа Tomcat!Вход - с 19:00, живая музыка - с 21:00! 👽Ожидаются гости, члены фэн-клуба.