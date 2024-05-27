Курс доллара на Мосбирже опустился до 89 рублей впервые с 30 января, следует из данных торгов.По состоянию на 10:20 курс доллара составлял 88,95 рубля, что на 0,64% ниже, чем на момент закрытия предыдущего торгового дня.