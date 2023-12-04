Шоумен Александр Ревва пообещал спасти мир

Вернувший в России артист появился на церемонии вручения музыкальной премии "Песня года".Как ранее писал "Царьград Белоруссия", комик, певец, актер и шоумен Александр Ревва эмигрировал в Испанию после начала СВО, однако, спустя время, все же вернулся в Россию.