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Царьград

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Глава МАГАТЭ ответил на вопрос, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ ответил на вопрос, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ прибыл в Россию, чтобы обсудить с Путиным Запорожскую АЭСПосле полуторалетнего перерыва президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Про Боинг начали орать с первой секунды и ничего им не помешало. Когда хотят они могут говорить очень уверенно всё, особенно если против России.
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5 час.

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