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Газета.ру

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Комедия "Нам кранты" выйдет 31 июля

Комедия "Нам кранты" выйдет 31 июля

Сериал "Нам кранты" выйдет 31 июля. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе сервиса "КИОН". Сериал рассказывает о трех друзьях детства Буслая, Сержанта и Мансура, чей авантюризм приводит к неприятным последствиям.

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