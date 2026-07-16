Комедия "Нам кранты" выйдет 31 июля

Сериал "Нам кранты" выйдет 31 июля. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе сервиса "КИОН". Сериал рассказывает о трех друзьях детства Буслая, Сержанта и Мансура, чей авантюризм приводит к неприятным последствиям.