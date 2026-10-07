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Завтра в Астрахани состоится памятный вечер в честь Александра Маркова

Завтра в Астрахани состоится памятный вечер в честь Александра Маркова

И презентация его последней книги. Завтра, 8 октября, в Астрахани в филиале музея-заповедника пройдет встреча памяти известного астраханского историка, краеведа и писателя Александра Маркова.

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