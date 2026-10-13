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МОСИНФОРМ

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Около 4 тыс. раз росгвардейцы в Москве выезжали по тревоге за неделю

Около 4 тыс. раз росгвардейцы в Москве выезжали по тревоге за неделю

С 5 по 11 октября 2026 года сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) в Москве отработали около четырех тысяч тревожных сигналов.

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