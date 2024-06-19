По мнению британского политика и лидера партии Reform UK Найджела Фараджа, Россия может продолжать спецоперацию на территории Украины бесконечно долго, если западные союзники Киева не прекратят оказывать Украине финансовую поддержку.
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