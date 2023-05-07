Украинский генерал Кривонос указал на ошибки в обороне Бахмута

Пригожин заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Артемовске 400-600 человек. Артемовск (Бахмут) сегодня, новости последнего часа 7 мая 2023: Пригожин заявил, что ВСУ ежедневно теряют в Артемовске 400-600 человек Глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин выпустил очередную сводку, в которой он рассказал о ситуации в Бахмуте (Артёмовске).
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