В Самаре расследуют аферу с землей парка 60-летия Советской власти

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки.Так, по информации надзорного органа еще в далеком 1982 года исполком Куйбышевского Совета народных депутатов принял решение изъять участок из земель Гослесфонда для его передачи под строительство Парка культуры и отдыха имени 60-летия Советской власти.
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