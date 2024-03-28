В Самаре расследуют аферу с землей парка 60-летия Советской власти

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по итогам прокурорской проверки.Так, по информации надзорного органа еще в далеком 1982 года исполком Куйбышевского Совета народных депутатов принял решение изъять участок из земель Гослесфонда для его передачи под строительство Парка культуры и отдыха имени 60-летия Советской власти.