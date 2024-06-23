Хуситы заявили об атаках на связанные с Израилем суда

Хуситы заявили об ударах по судам в израильском порту Хайфа и в Средиземном мореЙеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» вместе с «Исламским сопротивлением Ирака» атаковали пять судов в израильском порту Хайфа и Средиземном море, заявил 23 июня военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.