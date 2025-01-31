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Hussle

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Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Глупые  и  слабонервные  сразу  прогорят  в  серьезном  деле.Каким людям не ст...
  • Александр
    враньё, кроме злости и агрессии, эти рекламщики и компании не получают!!! после их рекламы обратная реакция!!!Ключевые принципы...

Чего ждать от войны ChatGPT и DeepSeek и как она скажется на рынке

Чего ждать от войны ChatGPT и DeepSeek и как она скажется на рынке

Словно в захватывающем научно-фантастическом романе, мы стоим на пороге новой эры, где в борьбу за первенство вступают не армии (хотя ввиду последних событий в мире не совсем корректно это полностью отрицать), а нейронные сети.

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