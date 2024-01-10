Аргентинскую ассоциацию футбола могут отстранить из-за решения президента Милея

На Ассоциацию футбола Аргентины могут наложить санкции со стороны международных спортивных организаций, если вступит в силу предложение президента страны Хавьера Милея, согласно которому футбольные клубы могут быть признаны акционерными обществами.
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