«Когда детей больше, чувство любви усиливается»

В воскресенье, 17 октября, Россия впервые отмечает День отца. Новый ежегодный праздник был установлен указом президента страны Владимира Путина от 4 октября «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».
В воскресенье, 17 октября, Россия впервые отмечает День отца. Новый ежегодный праздник был установлен указом президента страны Владимира Путина от 4 октября «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».
Свежие комментарии