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«Когда детей больше, чувство любви усиливается»

«Когда детей больше, чувство любви усиливается»

В воскресенье, 17 октября, Россия впервые отмечает День отца. Новый ежегодный праздник был установлен указом президента страны Владимира Путина от 4 октября «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

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