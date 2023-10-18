Срок доработки спорного дизайна 1000-рублевой купюры оценили

На внесение изменений в дизайн новых 1000-рублевых купюр потребуется несколько месяцев, заявил замдиректора Центра компетенций национальной технологической инициативы «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Руслан Пермяков.
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