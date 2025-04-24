Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Колокольня храма в курском селе Погребки устояла, несмотря на удар ВСУ

КУРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Колокольня Свято-Михайловского храма в селе Погребки в Суджанском районе Курской области устояла, несмотря на целенаправленный удар Вооруженных сил Украины, передает корреспондент ТАСС.

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