Колокольня храма в курском селе Погребки устояла, несмотря на удар ВСУ

КУРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Колокольня Свято-Михайловского храма в селе Погребки в Суджанском районе Курской области устояла, несмотря на целенаправленный удар Вооруженных сил Украины, передает корреспондент ТАСС.
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