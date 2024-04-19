Грузите апельсины бочками! Ну, или ящиками! Или, когда придумали диван с моторчиком

﻿﻿Научно-популярный проект «Автомобили мира 1769-1903 гг.». Выпуск 5. Колумбия Марк VII 1897 г Этот трехколесный велосипед был произведен в 1897 году компанией Pope Manufacturing Company в Хартфорде, штат Коннектикут, США, как Columbia Mark VII.