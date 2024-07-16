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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нью-Йорк» заключит 1-летний минимальный контракт с Кэмероном Пэйном

«Никс» и свободный агент договорились о годовом соглашении по ветеранскому минимуму. Пэйн (29 лет, 185 см) провел минувший сезон в «Милуоки» и «Филадельфии».

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