В России создали систему "Пятница" для защиты от атак дронов

В стране создана уникальная система безопасности "Пятница" для защиты объектов от БПЛА.Новая система безопасности неба должна быть представлена на форуме "Армия-2024", который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке.
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