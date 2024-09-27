«Приют комедианта» составил «Славянский бестиарий»

В официальном сообществе ВКонтакте Санкт-Петербургского Театра на Садовой 28 октября состоится премьера первой серии десятисерийного научно-популярного мини-сериала «Славянский бестиарий», реализованного при поддержке VK.
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