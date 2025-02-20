Украина активно стягивает беспилотные катера к Кинбурнской косе

ВСУ готовятся к штурму Украинские военнослужащие активно стягивают беспилотные катера к Кинбурнской косе, которая находится под контролем группировки войск «Днепр», рассказал РИА Новости источник в пророссийском подполье.
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