Полицейские спасли водителя из Екатеринбурга, замерзавшего на трассе в Алтайском крае Другие автомобилисты на помощь шофёру не спешили В Алтайском крае сотрудники Госавтоинспеции помогли водителю из Екатеринбурга, который замерзал на трассе.