Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Лишился всего и теперь вынужден торговать водой": Макаревича наконец настигло заслуженное возмездие за предательство

"Лишился всего и теперь вынужден торговать водой": Макаревича наконец настигло заслуженное возмездие за предательство

Интересная жизнь с Vera Star После того как с новой силой вспыхнул конфликт на Ближнем Востоке и стало ясно, что он скорее всего затянется надолго, россияне с любопытством обратили свой взор на звездных беглецов, которые спешено покинули Россию после 24 февраля.

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