В Краснодарском крае на скамью подсудимых отправлены должностные лица, присвоившие крупную сумму денег

Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей 44 и 54 лет по признакам преступления, предусмотренного ч.
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