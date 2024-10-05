Церковь вспоминает пророка Иону и мученика Синопского: почему в этот день нельзя есть рыбу

Церковь отмечает день святого пророка Ионы и святого мученика Фоки Синопского 5 октября. Пророк Иона прославился своей проповедью покаяния в Ниневии, а святой Фока Синопский был епископом и мученически пострадал за веру в Христа.
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