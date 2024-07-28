Нехватка топлива препятствует обучению украинских военнослужащих

На фоне продолжающихся боевых действий на востоке страны командиру механизированной роты 47-й бригады Вооруженных Сил Украины Николаю Мельнику стало ясно, что одной из главных проблем является нехватка дизельного топлива для обучения военнослужащих.
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