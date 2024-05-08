УФСБ России вместе с контрразведкой обнаружили схрон с оружием в Авдеевке

В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) и органов военной контрразведки Центрального военного округа удалось выявить заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки.
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