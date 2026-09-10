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Аргументы и Факты

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Миграционная служба МВД назвала число выдворенных из России иностранцев

Миграционная служба МВД назвала число выдворенных из России иностранцев

Приблизительно 100 тысяч иностранцев покинули территорию России в рамках процедуры выдворения, сообщил первый заместитель руководителя Министерства внутренних дел РФ, начальник службы МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрей Кикоть в докладе главе государства Владимиру Путину.

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