Главком ВМФ России поздравил военных моряков с Днем моряка-надводника и 325-й годовщиной основания Российского Регулярного Флота

Поздравительная телеграмма адмирала Николая Евменова направлена в адрес командований всех флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес экипажей более 80 кораблей и судов, выполняющих задачи военно-морского присутствия в различных районах Мирового океана.
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