В Липецкой области состоялось торжественное вручение российских паспортов гражданам, прибывшим из Украины, Донецкой и Луганской народных республик

В Липецкой области состоялось торжественное вручение российских паспортов гражданам, прибывшим из Украины, Донецкой и Луганской народных республик

Торжественная церемония вручения российских паспортов гражданам, прибывшим из Украины, Донецкой и Луганской народных республик состоялась в загородном оздоровительном центре Липецкой области накануне Дня России.

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