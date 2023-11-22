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Die Welt: Украинские военачальники разуверились в победе Киева из-за Зеленского

Die Welt: Украинские военачальники разуверились в победе Киева из-за Зеленского

Президент Украины сам посеял сомнения в возможности ВСУ победить Россию.В военном руководстве Украины обсуждаются сложная ситуация ВСУ на фронте, так как контрнаступление не достигло своих целей и начало нового вряд ли возможно из-за зимы.

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