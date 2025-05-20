Chery показала «китайский G-Class»

Компания Chery готовит к премьере в четвёртом квартале 2025 года новый гибридный внедорожник V27 под суббрендом iCar, уже прозванный в сети «китайским G-Class» за угловатый дизайн, напоминающий Mercedes-Benz G-Class.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии